Mainz (ots) - Woche 19/20Mo., 4.5.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.00 heute17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)17.50 Leute heute (VPS 17.45)18.10 SOKO München (VPS 18.00)(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)Di., 5.5.Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:17.00 heute17.15 hallo deutschland (VPS 17.10)(Weiterer Ablauf ab 17.45 Uhr wie vorgesehen.Sendezeitänderung gilt bis Fr., 8.5.2020.)Woche 22/20Do., 28.5.Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Neu (VPS 0.44/HD)FilmgorillasDas Film- und SerienmagazinMit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel SchröckertDeutschland 2020 0.55 Heldt (VPS 0.45)1.40 Notruf Hafenkante (VPS 1.30)Morgenland 2.25 Notruf Hafenkante (VPS 2.15)Liebe deinen Nächsten 3.10 SOKO Stuttgart (VPS 3.00)____________________zu Do., 28.5.3.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.30)4.40 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2020 4.45 Leute heute (HD/UT)(von 17.45 Uhr)Deutschland 2020 4.55- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30 (Die Wiederholung "SOKO Wismar" entfällt.)Woche 23/20Sa., 30.5.Bitte neuen Ausdruck beachten:20.15 Der Samstagskrimi (HD/AD/UT)Der Kommissar und das Meer - Auf dunkler See Robert Anders Walter SittlerThomas Wittberg Andy GätjenEwa Svensson Inger NilssonKasper Winarve Grim LohmanAnnika Franziska NylénJohann Dag MalmbergSven Albin GrenholmKarl Öqvist Bjorn FlobergSophia Jannike GrutBjörn Dennis Lennartssonund andere Schnitt: Marcel PeragineMusik: Wolfram de MarcoKamera: Miguel AlexandreBuch und Regie: Miguel AlexandreDeutschland 2020 Do., 4.6.Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Filmgorillas (VPS 0.44/HD)Das Film- und SerienmagazinMit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel SchröckertDeutschland 2020 0.55 Heldt (VPS 0.45)1.40 Notruf Hafenkante (VPS 1.30)Enkeltrick___________________ zu Do., 4.6.2.25 Notruf Hafenkante (VPS 2.15)Falsche Töne 3.10 SOKO Stuttgart (VPS 3.00)3.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.30)4.40 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2020 4.45 Leute heute (HD/UT)(von 17.45 Uhr)Deutschland 2020 4.55- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30 (Die Wiederholung "SOKO Wismar" entfällt.)Woche 24/20Do., 11.6.Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 Filmgorillas (VPS 0.44/HD)Das Film- und SerienmagazinMit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel SchröckertDeutschland 2020 0.55 Heldt (VPS 0.45)1.40 Notruf Hafenkante (VPS 1.30)Stumme Angst 2.25 Notruf Hafenkante (VPS 2.15)Knock out 3.10 SOKO Stuttgart (VPS 3.00)3.55 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.30)4.40 Deutschland von oben (HD)Deutschland 2020 4.45 Ein guter Grund zu feiern (HD/UT)Fronleichnam mit Pater Nikodemus Schnabel(von 17.45 Uhr)Deutschland 2020 5.00- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30 (Die Wiederholung "SOKO Wismar" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4587216