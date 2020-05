Morges (Suisse) (ots) - In dieser schwierigen Zeit des Lockdowns, ist icologram® stolz, ihre APP für erhöhte Realität zu präsentieren."ART & MUSIC"Geniessen Sie bei sich zu Hause die Emotion eines live Klavierkonzerts, welches vom legendären Pianisten Philippe Entremont geboten wird.icologram® startet ihre erste enhanced reality Applikation ArtTech. Es handelt sich um eine bahnbrechende schweizerische Innovation, die geschaffen wurde, um das getreue holographische Erbe eines Künstlers zu vermitteln und zu garantieren.Stellen Sie sich vor, Sie könnten die namhaftesten Musiker der Welt zu sich einladen, um in ihrem Wohnzimmer zu spielen wie, wenn diese neben Ihnen sitzen würden! Die ist nun dank der bahnbrechenden von icologram® entwickelten Applikation möglich.Holographische Konzerte verstorbener Musiker sind seit einiger Zeit en vogue. Seit Ende 2019 arbeitet jedoch das icologram® Projekt daran, namhafte Künstler bereits zu deren Lebzeiten zu verewigen, damit diese das Bild, welches Sie zukünftigen Generation hinterlassen werden, selbst gestalten können. Die Meister können so ihre eigene holographische Ikone schaffen - eben: ihr icologram®.Der erste, der sich dieser Herausforderung gestellt hat, ist der berühmte Pianist Philippe Entremont.Für alle Musikliebhaber, die nun wegen des Lockdowns in den eigenen vier Wänden ausharren müssen, stellt die icologram® App ein Ereignis dar: durch die Benützung dieser Technologie können diese ihr eigenes live Konzert in Echtgrösse organisieren.icologram® hat die besten Spezialisten von Bild und Ton berufen sowie die verfügbare Spitzentechnik verwendet, um solche audiovisuellen Aufnahmen herzustellen: 6k Kameras haben die Bilder und ein Schoeps ORTF 3D Aufnahmegerät den Ton festgehalten.Die icologram® App "ART & MUSIC" erlaubt es Ihnen, alle vom Künstler geschaffenen Emotionen einzufangen, denn sie verschafft Ihnen ein Erlebnis, als ob Sie diesen live erlebten.icologram® informiert Sie darüber hinaus, dass sie demnächst auch andere holographische Erlebnisse anbieten wird, die auf oftmals noch teurer Hochtechnologie basieren werden.Die icologram® "ART & MUSIC" App (Beta) funktioniert aktuell mit dem Dispositiv MAGIC LEAP und wird ab dem Mai 2020 auf unserem AppStore verfügbar sein oder schriftlich an contact@icologramc.comVIDEO-DEMO > https://cutt.ly/3yjyIvcPressekontakt:Pressekontakt:Pierluigi Christophe ORUNESUicologram® architectcontact@icologram.com+41792327446Original-Content von: Cybel'Art SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144034/4587259