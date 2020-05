Die Öl- und Heizölpreise kommen mit kräftigen Abschlägen aus dem langen Feiertagswochenende. Die europäischen Börsen knüpfen an die Verluste in Amerika an, wo am letzten Freitag gehandelt wurde. Besonders schwach präsentiert sich neuerlich US-Rohöl (WTI), das für den Liefermonat Juni auf 18 Dollar je Barrel zurückfällt. Brent (Nordseeöl) notiert deutlich fester bei 25,50 Dollar je Barrel. Das für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...