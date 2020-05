Der Wochenauftakt an der deutschen Börse ist alles andere als berauschend: Zahlreiche Titel aus DAX, MDAX und Co geraten deutlich unter Druck. Dazu zählen auch die Anteilscheine des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S, die sich um sechs Prozent verbilligen. Sollten mutige Anleger dies nun zum Kauf nutzen?Nach Ansicht der Experten der Baader Bank könnte sich ein Kauf jetzt lohnen. Sie stuft die Aktie unverändert mit "Buy" ein. Das Kursziel wurde mit 8,00 Euro bestätigt, was 38 Prozent über dem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...