Škoda hat für den Citigo e iV die neue "Best of"-Ausstattungslinie vorgestellt, welche die bisherigen Ausstattungsstufen Ambition und Style ablöst. Der E-Kleinstwagen ist somit nur noch als "Best of" erhältlich - und das zu höheren Preisen als bisher. In der Mitteilung gibt Škoda Deutschland an, dass das Modell "nahezu alles an Bord" habe, was die Ausstattungsliste des Kleinstwagens hergebe. Aufgeführt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...