Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung der Anleger nach den Verlusten am Donnerstag weiter eingetrübt. Zur Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise kommt die Furcht vor einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China hinzu. Zu den größten DAX-Verlierern zählt die Adidas-Aktie mit einem Minus von sieben Prozent.Aus dem Erholungsversuch wurde nichts: Adidas ist an der 50-Tage-Linie abgeprallt und nun unter die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro gefallen. ...

