São Paulo (ots/PRNewswire) - Die Projektion auf eines der symbolträchtigsten Denkmäler der Welt ist Teil einer Kampagne zur Förderung des Einsatzes von Masken zur Verhinderung der Übertragung des neuartigen CoronavirusEine Maske, die heute von vielen Leuten auf den Straßen Brasiliens und der Welt getragen wird, bedeckte auch die Nase und den Mund der größten brasilianischen Ikone: Cristo Redentor (Christus der Erlöser). Als Teil der Initiative Todos pela Saúde (Alle für die Gesundheit), einer Allianz von Gesundheitsexperten, die mit dem Ziel gegründet wurde, das neuartige Coronavirus und seine Auswirkungen auf die brasilianische Gesellschaft zu bekämpfen, unterstreicht die Aktion die Bedeutung des Schutzes aller beim Verlassen des Hauses und verstärkt die Botschaft MaskSaves. Die Projektion fand an diesem Sonntag (3. Mai) zwischen 19 und 22 Uhr statt. Ein Video mit der Projektion finden Sie hier:https://we.tl/t-Aw5RL82qC5"Der erlösende Christus präsentiert sich einmal mehr als das ultimative Symbol für die Bildung eines kollektiven Gewissens zur Bewahrung des Lebens", sagte Pater Omar, Rektor des Heiligtums Cristo Redentor.Die Verwendung von Schutzmasken ist eine der wichtigsten Empfehlungen der Behörden, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Die Maßnahme steht im Einklang mit jüngsten medizinischen Studien, die die hohe Übertragungskapazität asymptomatischer Menschen belegen, sodass es unerlässlich ist, auch bei Personen, die kein Fieber, Husten, Kopf- oder Halsschmerzen haben, Schutz zu verwenden. Die Initiative ist also wichtig, um die Ansteckung bei sozialen Kontakten zu verringern.Todos pela Saúde (Alle für die Gesundheit)Die Kampagne zur Förderung der Verwendung von Masken ist Teil der Initiative Todos pela Saúde, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, das neuartige Coronavirus und seine Auswirkungen auf die brasilianische Gesellschaft zu bekämpfen. Die Initiative umfasst vier Achsen - Informieren, Schützen, Pflegen und Wiederaufnehmen - und reicht von der Anleitung und Verbesserung bestehender Initiativen über den Kauf von Gesundheitsausrüstung und die Ausbildung von Gesundheitspersonal bis hin zum Kauf und zur Verteilung von Kontributionen.Itaú, die größte Bank Lateinamerikas, stellte 200 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Gründung und der Aktivitäten von Todos pela Saúde zur Verfügung. Die Mittel werden von einer Gruppe von Spezialisten unter der Leitung von Dr. Paulo Chapchap verwaltet, einem Arzt in der chirurgischen Klinik der Universität von São Paulo und Generaldirektor des Hospital Sírio Libanês, eines der größten Krankenhäuser Brasiliens. Dieses Team definiert bereits die zu finanzierenden Aktionen, sodass strategische Entscheidungen durch technische und wissenschaftliche Prämissen unterstützt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1163363/Christ_the_Redeemer_gets_mask_light.jpg