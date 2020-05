Die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway zieht jedes Jahr tausende Anleger nach Omaha. In diesem Jahr lauschten die Anleger online den Worten von Altmeister Warren Buffett. Doch der Daueroptimist äußerte sich auffallend zurückhaltend. Befürchtet er noch einmal deutliche Kursrückgänge? Kemal Bagci, Derivate-Experte bei der BNP Paribas berichtet über die Hauptversammlung und blickt auf die Fortschritte auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff. - Mit diesen kostenlosen Tools & Angeboten unterstützen wir Dich beim Handeln: • Unser kostenloser Trading Desk - traden wie ein Profi: https://bit.ly/39Yt0AW • Tschüss, 5 Euro fixe Gebühren! Aktien handeln wird in Stuttgart jetzt viel günstiger: https://bit.ly/2x4q2MT • Beobachte die Stimmungslage unserer Anleger in Echtzeit: https://bit.ly/38H919K • Mit unseren Finder-Tools stets das passende Wertpapier finden: https://bit.ly/2UajZ1b • Erstelle so viele individuelle Watchlisten wie Du willst: https://bit.ly/2WmmsrN • Exklusive Vorteile und Events - unser kostenloser Anlegerclub: https://bit.ly/2UcvXHp • Aktuelle News zum Marktgeschehen ganz bequem per Mail - abonniere unsere Newsletter: https://bit.ly/2WgUiP7 • Die Börse immer im Blick - mit unserer App für Android und iOS: https://bit.ly/3dbjNaL - Folgt uns auch auf Social Media für noch mehr Börse: • Instagram: https://www.instagram.com/boersestutt... • Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart • Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/