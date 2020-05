An der Wall Street stehen die Börsenampeln zu Wochenbeginn auf Rot.In New York geht es mit dem Dow Jones zum Start des Montagshandels um 0,6 Prozent auf 23.581,55 Punkte abwärts.Corona-Krise: USA vs. ChinaAusgerechnet in der schlimmsten Rezession seit der Finanzkrise - möglicherweise seit Ende des Zweiten Weltkrieges - verschärft sich der Konflikt zwischen den USA und China über die Corona-Krise. Es gebe "überwältigende Beweise" dafür, dass der neuartige Erreger aus einem ...

