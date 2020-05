Ekosem-Agrar AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktGDGAP-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Sonstiges Ekosem-Agrar AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG04.05.2020 / 15:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ekosem-Agrar AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktGWalldorf, 4. Mai 2020 - Der Vorstand der Ekosem-Agrar AG (ISIN: DE000A1MLSJ1, Anleihe 2012/2021 / ISIN: DE000A1R0RZ5, Anleihe 2012/20222 / ISIN: DE000A2YNR08, Anleihe 2019/2024) zeigt an, dass bei der nicht operativ tätigen Muttergesellschaft ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist.Aus diesem Grund wird der Vorstand der Ekosem-Agrar AG gemäß § 92 Abs. 1 AktG unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen und ihr den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzeigen.KontaktEkosem-Agrar AGAdrian Schairer // T: +7 920 449 17 12 // E: ir@ekosem-agrar.deIrina Makey // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de // www.ekosem-agrar.dePresse / Investor RelationsFabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de04.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Ekosem-Agrar AG Johann-Jakob-Astor-Str. 49 69190 Walldorf Deutschland Telefon: +49 (0)6227 358 59 33 Fax: +49 (0)6227 358 59 18 E-Mail: info@ekosem-agrar.de Internet: www.ekosem-agrar.de ISIN: DE000A1MLSJ1, DE000A1R0RZ5 WKN: A1MLSJ, A1R0RZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1035431Ende der Mitteilung DGAP News-Service1035431 04.05.2020 CET/CEST