New York (www.fondscheck.de) - Der Neuberger Berman "5G Connectivity Fund" ist ab sofort als UCITS-Fonds in Deutschland zum Vertrieb zugelassen, so Neuberger Berman in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als erste ihrer Art wurde die 5G-Connectivity-Strategie 2017 aufgelegt. Die Fondsmanager des unabhängigen US-amerikanischen Asset Managers verwalten in dieser Strategie bereits Kundenvermögen in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar. Der 5G Connectivity investiert in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die an der Entwicklung und dem Ausbau der Mobilfunk- und 5G-Konnektivität beteiligt sind oder davon profitieren. ...

