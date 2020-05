Den cloudbasierten TeamViewer-Service nutzen inzwischen über 450.000 Unternehmen weltweit, um ihre IT-Landschaften zu pflegen. Covid-19 sorgt für einen Extra-Schub. Jetzt geht es um mehr. Denn: Über TeamViewer lässt sich alles verbinden, was internetfähig ist. Kassen, Bildschirme, Maschinen, Diagnosesysteme, Windkraftanlagen oder Verkaufsautomaten. Das adressierbare Marktvolumen taxiert der Chef auf 30 Mrd. €. Unser Empfehlungswert bleibt aussichtsreich. Wir hatten die Aktie zuletzt am 12. März bei 29 € zum Kauf empfohlen.



