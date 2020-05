Champignon Brands Inc.: Champignon bildet Ausschuss für Expansion des Klinikbetriebs in NordamerikaDGAP-News: Champignon Brands Inc. / Schlagwort(e): Personalie Champignon Brands Inc.: Champignon bildet Ausschuss für Expansion des Klinikbetriebs in Nordamerika04.05.2020 / 16:19 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Champignon bildet Ausschuss für Expansion des Klinikbetriebs in NordamerikaVANCOUVER, British Columbia, 4. Mai 2020 - Champignon Brands Inc. ("Champignon" oder das "Unternehmen") (CSE: SHRM) (FWB: 496) (OTC: SHRMF), ein Unternehmen für Humanoptimierungswissenschaften, das sich auf die Anwendung neuartiger und natürlicher Behandlungsprotokolle zur Behandlung eines breiten Spektrums von Störungen und Mangelerscheinungen mit Schwerpunkt auf psychedelischer Medizin konzentriert, hat ihre Expansionsstrategie für neue klinische Einheiten in Nordamerika (NCE) durch die Bildung eines engagierten Planungsausschusses (der "Ausschuss") avanciert.Der Ausschuss wurde mit der Beschleunigung des Eintritts des Unternehmens in die USA beauftragt. Dort plant das Unternehmen im Jahr 2020 die Eröffnung und/oder den Erwerb von fünf NCEs. Champignon führt weiterhin Gespräche mit umsatzgenerierenden Kliniken in Kalifornien, New York, Pennsylvania, Texas, Florida und Missouri."Wir werden versuchen, aus der Fragmentierung des US-amerikanischen Marktes für Ketamin-Kliniken Kapital zu schlagen, wobei unsere Zielsetzung die Schaffung eines Konsortiums von integrierten Behandlungs- und Forschungseinrichtungen für Gemütsstörungen ist", kommentierte Gareth Birdsall, CEO von Champignon. "Durch die wirksame Nutzung vorhandener Protokolle, Datensätze und SOPs aus unserer Flaggschiff-Klinik, dem Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence, dem wohl fortschrittlichsten integrierten Zentrum für Gemütsstörungen in Nordamerika, werden wir die Wirtschaftlichkeit verbessern, die Patientenrekrutierung erhöhen und als herausragender konventioneller Standort für neuartige Molekülentdeckungsinitiativen fungieren. Champignon ist weiterhin optimistisch für den US-amerikanischen Markt aufgrund der günstigen Selbstbehalt-Infrastruktur sowie einer großen ansprechbaren Patientenzahl."Über Champignon Brands Inc.Champignon Brands (CSE: SHRM) konzentriert sich auf die Formulierung und Herstellung neuartiger Ketamin-, Anästhetika- und Adaptogen-Verabreichungsplattformen für die nutrazeutische und psychedelische Medizin bei gleichzeitiger Unterstützung durch eine führende Klinikplattform für Psychedelika. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklung und Vermarktung von Behandlungsverfahren mit rasch eintretender Wirkung bei Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) sowie Substanz- und Alkoholkonsumstörungen. Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami ("U of M") führt das Unternehmen präklinische Studien und eventuell klinische Studien am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Champignon ist weiterhin von Nachhaltigkeit inspiriert, da alle in Frage kommenden SKUs biologisch, nicht gentechnisch verändert und vegan zertifiziert sind.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens: www.ChampignonBrands.comIm Namen des Board of DirectorsW. Gareth Birdsall CEO & Director Tel.: +1 (778) 549-6714 E-Mail: info@champignonbrands.comFür Anfragen von InvestorenTyler Troup Circadian Group E-Mail: SHRM@champignonbrands.comFür Anfragen an Champignon Brands auf Französisch:Remy Scalabrini, Maricom Inc. E-Mail: rs@maricom.ca Tel.: (888) 585-MARIDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.04.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1035459 04.05.2020