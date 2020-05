Die guten Nachrichten bei GR Silver Mining häufen sich: Asset Manager Bruce Campbell rät bei dem Silber-Explorer zum Einstieg und treibt die Aktie somit auf ein neues Allzeithoch. Unterdessen liefern die Kanadier erneut sehr gute Bohrergebnisse für das Plomosas-Projekt ab.

Fondsmanager lobt GR Silver Mining

Es passiert selten, dass ein Asset Manager eine Aktie so sehr in der Öffentlichkeit lobt. Doch Bruce Campbell ließ sich bei GR Silver Mining (0,30 CAD | 0,20 Euro; CA36258E1025) nicht zweimal bitten, als er im Interview bei BNN Bloomberg auf den Titel angesprochen wurde. Der Fondsmanager von StoneCastle Investments war voll des Lobes für das Team von CEO Marcio Fonseca und die Gold-Silber-Projekte des Unternehmens in Mexiko (zum Video-Interview). Die Aktie schoss daraufhin auf den höchsten Stand seit der Erstnotiz 2017 und kostete zeitweise 0,35 CAD. In der Folge kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, doch wer will es den Anlegern auch verdenken. Denn GR Silver hatte sich seit dem Märztief bereits mehr als verdoppelt. Dennoch hält die Aktie aktuell ein sehr hohes Niveau bei 0,30 CAD.

Erneut starke Bohrergebnisse!

Und ...

