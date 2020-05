Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist nach dem verlängerten Mai-Wochenende, wie erwartet, schwach in die neue Handelswoche gestartet. Einer der Haupttreiber scheint meines Erachtens die stetig harscher werdende Rhetorik seitens der Trump-Administration in Richtung China bzgl. der Herkunft des Coronavirus. US-Außenminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...