Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen finden sich heute beispielsweise die Papiere der Allianz. Der Versicherer hat seine Gewinnprognose für 2020 zurückgezogen. Bei den Verkäufen steht Amazon auf dem 2. Platz. Der boomende Online-Handel bescherte Amazon in der Corona-Krise starke Geschäftszuwächse. Allerdings wird auch kräftig investiert, z.B. in Lieferlogistik und in Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter.