BERLIN (Dow Jones)--SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat das Vorpreschen einzelner Länder bei den Lockerungen der Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. "Die Überbietungswettkämpfe sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung, und das ist brandgefährlich", sagte Klingbeil der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das nähre um sich greifende Verschwörungstheorien.

"Nur wenn wir geschlossen vorgehen, können wir das Vertrauen in die Politik stärken", mahnte der SPD-Politiker. "Ich kann nur an alle Verantwortungsträger appellieren: Kommuniziert transparent, agiert geschlossen und sorgt dafür, dass die Verunsicherung nicht noch größer wird."

Nachdem Sachsen-Anhalt die Kontaktsperre gelockert hatte, verkündete die SPD-geführte Landesregierung Niedersachsens, dass in dem Bundesland bald wieder Restaurants öffnen dürfen. Nordrhein-Westfalen will beim Schulunterricht voranschreiten. Bund und Länder wollten eigentlich am Mittwoch einen gemeinsamen Fahrplan beschließen.

"Es braucht eine klare Planbarkeit in allen Bereichen, für Familien genauso wie für die Gastronomie", forderte Klingbeil. Familien müssten in den Fokus des Handels rücken, und Restaurants müssten wissen, wann sie unter welchen Auflagen wieder öffnen dürften. "Die Ungewissheit sorgt für massiven Frust", beklagte der SPD-Generalsekretär.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2020 10:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.