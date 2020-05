Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CH0006227612 Vetropack Holding S.A. 04.05.2020 CH0530235594 Vetropack Holding S.A. 05.05.2020 Tausch 1:50 7881

CA4663912083 Jackpot Digital Inc. 04.05.2020 CA4663913073 Jackpot Digital Inc. 05.05.2020 Tausch 10:1 7881

CA45568X1069 Indigo Exploration Inc. 04.05.2020 CA45568X2059 Indigo Exploration Inc. 05.05.2020 Tausch 6:1 7881

KYG8650N1161 Synertone Communication Corp. 04.05.2020 KYG8650N1658 Synertone Communication Corp. 05.05.2020 Tausch 5:1 7626

