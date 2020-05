Osnabrück (ots) - SPD erteilt Spahn-Plan für Immunitätsausweis klare AbsageKlingbeil: Belohnung für Ansteckung völlig falsches Signal - "Wollen nicht, dass Gesellschaft nach Immunität unterteilt wird"Osnabrück. Die SPD hat den Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für einen Immunitätsausweis nach überstandener Corona-Erkrankung eine klare Absage erteilt. "Wir wollen nicht, dass die Gesellschaft nach Immunität unterteilt wird", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Es wäre bei der Covid-19-Eindämmung völlig kontraproduktiv, diejenigen zu belohnen, die sich angesteckt haben, weil sie sich nicht an die Abstandsregeln halten, und diejenigen zu bestrafen, die auf sich und andere aufpassen. Genau das aber würde passieren, wenn ein Immunitätsausweis zum Freifahrtschein für Restaurantbesuche, Fußball oder Veranstaltungen wird", erklärte Klingbeil. "Das wäre ein völlig falsches Signal."Spahn will, dass Menschen, die immun gegen Covid-19 sind, darüber eine Bescheinigung erhalten, vergleichbar mit einem Impfpass. Ursprünglich sollte der Bundestag bereits am Donnerstag darüber beraten. Der Passus wird nun auf Eis gelegt, bis eine Bewertung durch den Ethikrat vorliegt."Der Vorschlag von Jens Spahn ist völlig unausgegoren", kritisierte Klingbeil den Gesundheitsminister. Bevor überhaupt über das Thema beraten werden könne, habe die SPD "noch erheblichen Klärungsbedarf".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4587693