Kräftige Kursverluste verzeichnen aktuell die Wertpapiere im DAX-Index . Das Kursbarometer verliert 346 Punkte. Großer Pessimismus herrscht gegenwärtig am Aktienmarkt in Deutschland. Die Folge: Für den DAX-Index steht ein Verlust von 3,19 Prozent an der Kurstafel. Für den Index zeigte die Kurstafel zuletzt 10.

Den vollständigen Artikel lesen ...