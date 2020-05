(shareribs.com) Toronto 04.05.2020 - Der Spirituosenhersteller Constellation Brands hat seine Beteiligung an Canopy Growth erneut ausgeweitet. Trotz der schwachen Performance von Canopy Growth hält Constellation an einem Investment fest. Constellation Brands teilte am Freitag mit, dass das Unternehmen seine Beteiligung am Cannabisproduzenten Canopy Growth weiter ausgebaut habe. Constellation Brands ...

