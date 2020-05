Turbon AG: Immobilie Hattingen wird nicht veräußertDGAP-News: Turbon AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf Turbon AG: Immobilie Hattingen wird nicht veräußert04.05.2020 / 17:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Turbon AG - Immobilie Hattingen wird nicht veräußertWie schon in der Vergangenheit berichtet hatte die Turbon AG ursprünglich beabsichtigt, die über die Ruhrdeich Objekt Hattingen GmbH & Co. KG (ROH) gehaltene Immobilie am Standort Hattingen zu veräußern. Im am 30. April 2020 veröffentlichten Geschäftsbericht für das Jahr 2019 ist die Immobilie daher unter den "zur Veräußerung vorgesehenen Vermögenswerten" ausgewiesen. Im Verlauf der vergangenen Woche haben wir allerdings den Verkaufsprozess ohne Veräußerung beendet und entschieden die Immobilie weiterhin zu 100 % im Turbon Konzern zu behalten. Grund für diese Entscheidung ist die parallel zu den Verkaufsverhandlungen erreichte Vollvermietung der Immobilie durch die Gewinnung eines Hauptmieters für einen 5-Jahres-Zeitraum. Infolge der Entscheidung werden die zum 31.12.2019 ausgewiesenen insgesamt 8,0 Millionen Euro "zur Veräußerung vorgesehene Vermögenswerte" ab sofort wieder den Sachanlagen zugeordnet. Entsprechendes gilt für das in der Konzernbilanz zum 31.12.2019 am Ende ausgewiesene langfristige Immobiliendarlehen in Höhe von 3,9 Millionen Euro. Die Entscheidung die Immobilie letztendlich nicht zu veräußern basiert insbesondere auch auf dem über die Vermietung erzielbaren Zufluss an liquiden Mitteln zur Turbon AG spätestens ab Anfang 2021 und die dadurch mögliche Finanzierung der Holdingtätigkeit. Wir hatten im Geschäftsbericht ausgeführt, dass die Finanzierung der Holding aus der derzeitigen Unternehmensstruktur eine Herausforderung darstellt. Die Vollvermietung der Immobilie liefert einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderung.Hattingen, 04. Mai 2020Der VorstandKontakt: Andreas Ullrich Leiter Finanzen +49 2324 977 3008 info@turbon.de04.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Turbon AG Ruhrdeich 10 45525 Hattingen Deutschland Telefon: +49 (0)2324 - 977 3008 E-Mail: info@turbon.de Internet: http://www.turbon.de ISIN: DE0007504508 WKN: 750450 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1035489Ende der Mitteilung DGAP News-Service1035489 04.05.2020