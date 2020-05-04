DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
KRAFT HEINZ FOODS 2022 US50077LAQ95 05.05.2020 HZE/EOT
KRAFT HEINZ FOODS 2021 US50077LAP13 05.05.2020 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME ISIN BIS/UNTIL
KRAFT HEINZ FOODS 2022 US50077LAQ95 05.05.2020 HZE/EOT
KRAFT HEINZ FOODS 2021 US50077LAP13 05.05.2020 HZE/EOT
Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken