DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRAFT HEINZ F. 16/22 KF4E US50077LAJ52 05.05.2020 HZE/EOT
KRAFT HEINZ F. 2022 KF4C US50076QAZ90 05.05.2020 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
KRAFT HEINZ F. 16/22 KF4E US50077LAJ52 05.05.2020 HZE/EOT
KRAFT HEINZ F. 2022 KF4C US50076QAZ90 05.05.2020 HZE/EOT
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