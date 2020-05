BERLIN (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat ihre Kabinettskollegen zur Beilegung des Streits um die Nationale Wasserstoffstrategie gemahnt. "Trotz der Corona-Pandemie dürfen wir beim Thema Wasserstoff nicht noch mehr Zeit verlieren", sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Das Papier müsse noch Anfang Mai im Bundeskabinett beschlossen werden. "Wir müssen den Menschen im Land und auch unserer Wirtschaft zeigen, dass wir auch in diesen Tagen an die Zeit nach der Pandemie denken", forderte Karliczek.

Ursprünglich sollte die Strategie am vergangenen Mittwoch ins Kabinett eingebracht werden. Die nächste mögliche Sitzung wäre der kommende Mittwoch (6. Mai). Doch seit Monaten streiten sich die federführenden Ministerien über die Vorlage. Unklar ist etwa, wo der bevorzugt aus erneuerbaren Energien hergestellte Wasserstoff eingesetzt werden soll. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wollen auch Pkw mit dem Energieträger betreiben. Dagegen wehrt sich insbesondere Umweltministerin Svenja Schulze (SPD), die Wasserstoff vor allem in der Industrie, in der Luftfahrt und im Schwerlastverkehr einsetzen will.

Selbst ein Kompromissvorschlag des Forschungsministeriums habe intern keine Zustimmung gefunden, wie aus einem 28-seitigen Entwurf der Wasserstoffstrategie hervorgeht, der dem Spiegel vorliegt. "Dissens besteht fort", stehe dort in einer Kommentierung des Textes. Inzwischen hätten sich die Verhandler auf der Arbeitsebene annähern können, eine Entscheidung der Minister stehe aber noch aus.

Karliczek und Altmaier streiten auch über die Frage, wie viel grünen Wasserstoff - also solchen mit Strom aus erneuerbaren Energien - es bis 2030 geben soll. Das Wirtschaftsministerium peilt drei bis fünf Gigawatt Elektrolyseleistung an, das Forschungsministerium will zehn. Der Formelkompromiss könnte laut Spiegel lauten, dass man fünf Gigawatt Herstellungskapazität im Bundesgebiet plus fünf weiterer Gigawatt Kapazität aus Offshore-Windkraft an den Küsten aufbauen will.

Das Forschungsministerium war für eine Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu erreichen. Aus dem Wirtschaftsministerium hieß es Ende der vergangenen Woche, dass "noch die Abstimmung zu einigen wenigen offenen Punkten" laufe.

