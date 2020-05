BIRKENFELD (dpa-AFX) - Das frisch gebackene SDax -Mitglied Stratec rechnet nach einem überraschend starken Jahresauftakt nun mit mehr Umsatz in 2020. Die Erlöse dürften bereinigt um Währungseffekte und des Verkaufs der Sparte Data Solutions im "unteren zweistelligen Prozentbereich" im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zulegen, teilte der Diagnostik-Spezialist am Montagabend in Birkenfeld mit. Zuvor hatte Stratec mit einem Plus im "hohen einstelligen Prozentbereich" gerechnet. Die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) soll weiterhin bei etwa 15 Prozent liegen.



Anleger reagierten begeistert. Der Aktienkurs von Stratec legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./he

