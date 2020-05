An den US-Börsen haben Anleger nach wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie historisch schwachen Konjunkturdaten aus der Industrie erneut das Weite gesucht. Der Leitindex Dow Jones büßte zuletzt am Montag 0,77 Prozent auf 23.541,33 Punkte ein. Bereits in der Vorwoche hatte der Dow einen kleinen Verlust erlitten, nachdem er in der Wochenmitte noch auf den höchsten Stand seit sieben Wochen gestiegen war.In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...