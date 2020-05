Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Whisky-Serie verspricht altbekannte Qualität zu einem erschwinglichen PreisDa sich Kavalan mit nur einem Whisky für Einsteiger nicht zufriedengeben wollte, hat die Brennerei jetzt die Entwicklung eines neuen Basissortiments als Teil ihres Portfolios neben bestehenden Kavalan-Serien wie Solist und Rare Sherries bekanntgegeben.Die Distillery Select Series (700 ml, 40 Vol.-%) ist als Whiskysortiment für Neueinsteiger positioniert, das die herausragende Kunst des Destillierens vorstellt.Herr YT Lee, CEO von Kavalan, erklärte, dass die Distillery Select Series konzipiert worden sei, um sowohl Einsteiger als auch die Ansprüche von Kennern im Bereich Whisky zufriedenzustellen."Bei diesem Sortiment werden Genießer die gesamten Vorzüge erhalten, die von unserem Team durch seine exzellente Destillierkunst geschaffen werden, und zwar zu einem erstaunlichen Preis. Wir machen die Dinge ein wenig anders. Zuerst suchen wir nach einem Geschmacksprofil anstatt nach einem bestimmten Fass zur Reifung.""Für unseren ersten Whisky haben wir die Betonung auf tropische Früchte und für den zweiten Whisky auf florale Kräuternoten gelegt. Jeder Whisky aus diesem Sortiment bietet unterschiedliche Facetten des unverwechselbaren Charakters von Kavalan. Jede Destillation zeichnet sich durch höchste Qualität zu einem kundenfreundlichen Preis aus."Das Sortiment ist in hochwertigen Refill-Fässern zur Reife gelangt, um einen Hauch des subtropischen Klimas von Taiwan zu vermitteln, und es verdankt seinen Namen dem früher herausgegebenen Whisky zur Einführung, der heute als Distillery Select No. 1 bekannt ist.No. 1 ist mit zwei Goldmedaillen auf der San Francisco World Spirits Competition 2019 und 2020 ausgezeichnet worden und nun folgt Distillery Select No. 2, der am 29. April in Taiwan auf den Markt gebracht wurde.No.1 wurde mit einem neuen Etikett auf der Vorderseite der Flasche neugestaltet und fortgeführt. Die Rezeptur der Original-Whiskys ist nicht verändert worden.Taiwans architektonischer Stolz, einer der höchsten Wolkenkratzer der Welt unter dem Namen Taipei 101, symbolisiert den Maßstab der Ambitionen Taiwans. Das Design der Flasche von Kavalan in Form des 101 bringt das Niveau der Spitzenleistung zum Ausdruck, das die Brennerei erreichen will.VerkostungshinweiseKavalan Distillery Select Single Malt Whisky No.1Farbe: Dunkel-BernsteinfarbenNase: Delikat und seidig. Reichhaltiger Duft von reifen tropischen Früchten, aromatische florale Akzente und warme Vanillenote.Gaumen: Elegant, perfekt ausgewogen und süffig. Reiche und vielfältige Schichten von Butterkaramell, cremigem Toffee und Vanille kreieren einen sanften und dichten facettenreichen Geschmack, der im Abgang lange nachklingt.Der zweite Whisky dieses Sortiments, Kavalan Distillery Select No. 2, wurde offiziell am 29. April in Taiwan präsentiert und die unverbindliche Preisempfehlung beträgt NTD$ 1.000 für 700 ml. No. 2 ist höchst aromatisch und bietet eine unwiderstehliche Vielfalt von Blüten- und Kräuternoten, kombiniert mit holzigen und würzigen Tönen in reichhaltigen Schichten. No. 2 wird in Kürze auch weltweit erhältlich sein.Informationen zur Kavalan DistilleryDie Kavalan Distillery im Bezirk Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch kühle Brisen vom Meer und von den Bergen verfeinert. All dies zusammen ergibt die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, stützt sich auf rund 40 Jahre Erfahrung bei der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group. Wir haben mehr als 400 Preise in Gold bzw. höhere Auszeichnungen in den anspruchsvollsten Wettbewerben der Branche gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter www.kavalanwhisky.com (http://www.kavalanwhisky.com/).Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter für Neuigkeiten und Informationen: @kavalanwhisky.Pressekontakt:Kaitlyn Tsai+886(0)39 229 000#7164kaitlyn@kingcar.com.twFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1162488/Kavalan_Distillery_Select_Series.jpgOriginal-Content von: Kavalan, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121270/4587800