Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag im Handelsverlauf überwiegend unter Druck geblieben.Die Verunsicherung an den Finanzmärkten bleibt trotz der Kursverluste an den Anleihemärkten hoch. Händler verwiesen auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Ein erneute Zuspitzung des Handelsstreits wird befürchtet. In einem westlichen Geheimdienstpapier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...