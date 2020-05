von Julia Groß, Euro am SonntagEigentlich sollte bei Goldminenfirmen Partystimmung herrschen. Der Goldpreis ist in den vergangenen zwölf Monaten in Dollar um rund ein Drittel gestiegen, in Euro sogar um fast 40 Prozent. Ein Ende der Hausse ist dank milliardenschwerer Zentralbank-Geldspritzen und Hilfsprogramme von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...