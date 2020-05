BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Ergebnis der internationalen Geberkonferenz für einen Corona-Impfstoff ist aus Sicht der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung wichtiges Zeichen der internationalen Solidarität. Der Deutschland-Vertreter der Stiftung, Tobias Kahler, lobte vor allem die Rolle Deutschlands, das 525 Millionen Euro zu dem Gesamtergebnis von 7,4 Milliarden Euro beigetragen hat.



"Die Zusagen der Bundesregierung sind ein entscheidender Beitrag, um die Arbeit an Tests, Medikamenten und einem wirksamen und sicheren Impfstoff voranzutreiben und auch den Menschen in den ärmsten Ländern einen gerechten Zugang zu ermöglichen", erklärte Kahler.



"Auch angesichts der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands zeigt die Bundesregierung damit Führungsstärke." Die Gates-Stiftung selbst hatte bei der Geberkonferenz 125 Millionen Dollar (rund 115 Millionen Euro) zugesagt.



Alle gesammelten Gelder sollen dazu dienen, so rasch wie möglich einen Impfstoff und Medikamente gegen das Coronavirus zu entwickeln und dann für alle Menschen weltweit zu erschwinglichen Preisen verfügbar zu machen./vsr/DP/zb

Jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de