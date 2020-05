Die Kurse starteten trist im Monat Mai und treten weiter den Rückwärtsgang an. Damit setzte der DAX seine Korrektur der letzten Aprilwochen fort und finden sich nun in der alten Range wieder. Kursrückgang zum Wochenstart Unser DAX hatte zum Wochenstart noch etwas nachzuholen. Immerhin gab es am Freitag keinen Handel an der Deutschen Börse, wohl aber an der Wall Street. Diese war zum Wochenausklang negativ und führte diese Tendenz mit abgeschwächter Dynamik fort. So eröffnete der DAX bereits am Morgen ...

