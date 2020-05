Daimler mit 8,9% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) befand sich bereits vor ihrem heftigen Einbruch im März 2020 kräftig unter Druck. Seit dem Jahr 2015, als die Aktie noch oberhalb von 90 Euro notierte, gab der Aktienkurs bis zum Sommer 2019 sukzessive auf bis zu 47 Euro nach, um sich danach wieder auf bis zu 60 Euro zu erholen. Der Crash im März 2020 beförderte den Aktienkurs auf einen langjährigen Tiefststand unterhalb von 23 Euro. In den vergangenen Wochen konnte sich die Aktie trotz eines massiven Gewinneinbruches wieder oberhalb der Marke von 30 Euro etablieren.

Mit Kurszielen von bis zu 45 Euro (J.P.Morgan) wird die Daimler-Aktie von der Mehrheit der Experten in den neuesten Analysen als haltens- oder kaufenswert eingestuft. Nur Goldman Sachs bestätigt mit einem Kursziel von 28 Euro die Verkaufsempfehlung für die Aktie. Für Anleger, die mit Hilfe der Daimler-Aktie in den nächsten 12 Monaten zu einer überproportional hohen Rendite gelangen wollen und gleichzeitig das zweifellos vorhandene Risiko des direkten Aktieninvestments abfedern wollen, könnte eine Investition in die neue Morgan Stanley-Aktienanleihe mit Barriere interessant sein.

8,90% Zinsen und 35% Schutz

Der Schlusskurs der Daimler-Aktie vom 18.5.20 wird als Basispreis für die Aktienanleihe festgeschrieben. Wird dieser Schlusskurs beispielsweise bei 32 Euro gebildet, dann wird sich ein Nominalwert der Anleihe auf 1.000:32 = 31,25 Aktien beziehen. Bei 65 Prozent des Basispreises wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (21.5.21) aktivierte Barriere befinden.

Egal, wie es sich der Kurs der Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag der Anleihe entwickelt, erhalten Anleger am 28.5.21 einen Zinskupon in Höhe von 8,90 Prozent (=89 Euro je Nennwert von 1.000 Euro) gutgeschrieben.

Notiert die Daimler-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb der Barriere von 65 Prozent (bei einem angenommenen Basispreis läge die Barriere bei 20,80 Euro) des Basispreises, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe durch die Lieferung von 31 Daimler-Aktien erfolgen. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,25 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Morgan Stanley-Daimler-Aktienanleihe mit Barriere, ISIN: DE000MS8JNE2, fällig am 28.5.21, kann noch bis 18.5.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Aktienanleihe mit Barriere auf die Daimler-Aktie wird in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der Aktie eine Jahresbruttorendite von 8,90 Prozent ermöglichen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de