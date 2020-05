TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Die späte Erholung an der Wall Street sorgt am Dienstag an den Aktienmärkten in Asien für Kursgewinne. Allerdings sind die Umsätze erneut recht dünn, denn in Festlandchina, Japan und Südkorea findet feiertagsbedingt kein Handel statt. Die Sorgen vor einem neuen Handelsstreit zwischen den USA und China, die zu Wochenbeginn noch für deutliche Abgaben gesorgt hatten, treten wieder etwas in den Hintergrund. US-Präsident Donald Trump hatte Peking im Streit um den Ursprung der Coronavirus-Pandemie mit der Verhängung neuer Strafzölle gedroht. Er begründete dies mit Informationen, wonach das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stammen könne.

"Der Markt ist schnell wieder desensibilisiert gegenüber dem Handelskriegsgetöse, das als politisches Getue abgeschrieben wird", so Stephen Innes, Chief Global Markets Stratege bei AxiCorp. "Aber es bleibt abzuwarten, ob die Aktienmarktschwäche am Montag ein einmaliges Ereignis war oder aber der Beginn einer deutlicheren Belastung, da die Suche nach der Schuld für das Coronavirus und die bevorstehende US-Wahl eine giftige Mischung für die Beziehungen zwischen den USA und China sind."

Schwache Konjunkturdaten belasten Hongkong nicht

Für den Hang-Seng-Index geht es um 0,5 Prozent nach oben, obwohl die Konjunktur im ersten Quartal 2020 einen Einbruch verzeichnet hat. Die Wirtschaft in Hongkong fiel um 8,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr - der stärkste Rückgang seit 1974. Zwar scheint der Ausbruch des Coronavirus lokal unter Kontrolle zu sein, doch "das äußere Umfeld ist nach wie vor sehr schwierig", so Hongkongs Finanzminister Paul Chan. "Im zweiten Quartal glauben wir, dass selbst wenn es eine Verbesserung gibt, diese nur allmählich eintritt und klein ausfallen wird".

Der S&P/ASX 200 in Sydney verbessert sich um 1,3 Prozent. Nach einem wochenlangen Lockdown im Zuge der Coronavirus-Pandemie könnten nun erste Lockerungen in Kraft treten. Darüber will das australische Kabinett am Freitag entscheiden. Nach Aussage von Finanzminister Josh Frydenberg kostet der Lockdown die Wirtschaft rund 4 Milliarden australische Dollar pro Woche.

Die australische Notenbank hat ihr Zinsniveau bestätigt. Dieses bleibt unverändert bei 0,25 Prozent. Für das erste Halbjahr rechnet die Reserve Bank of Australia mit einem Wirtschaftsrückgang um 10 Prozent, zudem dürfte in den kommenden Monaten die Arbeitslosenquote auf 10 Prozent steigen.

Mit Aufschlägen zeigt sich in Sydney vor allem der Energie-Sektor (plus 2 Prozent) vor dem Hintergrund der stark steigenden Ölpreise, die auch im asiatischen Handel weiter kräftig zulegen. Hier stützen die gedrosselten Fördermengen in den USA, Kanada und Norwegen, die zu den beschlossenen Fördersenkungen der Opec+ hinzukommen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 7,0 Prozent auf 21,82 Dollar zu, Brent gewinnt 4,7 Prozent auf 28,47 Dollar.

Für die Aktie von Qantas geht es um 1,8 Prozent aufwärts. Die Fluggesellschaft hat die Streichung von Flügen ausgeweitet und zudem aus Kostengründen Personal abgebaut. Die Papiere von James Hardie klettern um 5,9 Prozent. Kostenreduzierungen und Personalabbau gleichen den Ausfall der Dividende mehr als aus, heißt es zur Begründung.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.389,20 +1,30% -19,37% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) FEIERTAG Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 23.742,13 +0,54% -12,58% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.583,65 +0,78% -18,57% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.386,76 +0,74% -13,35% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0902 +0,0% 1,0902 1,0933 -2,8% EUR/JPY 116,27 -0,1% 116,39 116,73 -4,6% EUR/GBP 0,8749 -0,1% 0,8762 0,8790 +3,4% GBP/USD 1,2461 +0,2% 1,2441 1,2437 -6,0% USD/JPY 106,64 -0,1% 106,76 106,77 -1,9% USD/KRW 1221,70 -0,1% 1223,46 1227,50 +5,8% USD/CNY 7,0622 0% 7,0622 7,0622 +1,4% USD/CNH 7,1200 -0,2% 7,1319 7,1408 +2,2% USD/HKD 7,7546 +0,0% 7,7536 7,7524 -0,5% AUD/USD 0,6444 +0,3% 0,6426 0,6384 -8,0% NZD/USD 0,6061 +0,2% 0,6048 0,6030 -10,0% Bitcoin BTC/USD 8.927,26 -0,3% 8.950,51 8.598,26 +23,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 21,82 20,39 +7,0% 1,43 -63,3% Brent/ICE 28,47 27,20 +4,7% 1,27 -55,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.698,94 1.701,70 -0,2% -2,77 +12,0% Silber (Spot) 14,78 14,85 -0,4% -0,07 -17,2% Platin (Spot) 766,95 768,35 -0,2% -1,40 -20,5% Kupfer-Future 0,00 2,32 0% 0 -17,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.