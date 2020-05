PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas wird wegen der Corona-Pandemie 2020 deutlich weniger verdienen. Der Gewinn könnte in diesem Jahr wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise um 15 bis 20 Prozent fallen, teilte die Bank am Dienstag in Paris mit. Im vergangenen Jahr hatte die Bank knapp 8,2 Milliarden Euro verdient. Mit der Prognose ist die BNP Paribas aber optimistischer als es die Experten sind. Die von Bloomberg erfassten Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn um mehr als 40 Prozent unter die Marke von fünf Milliarden Euro sinkt. In den ersten drei Monaten ging der Überschuss wegen einer coronabedingten Milliardenbelastung um ein Drittel auf 1,3 Milliarden Euro zurück./zb/jha/

BNP PARIBAS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de