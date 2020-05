Der deutsche Leitindex hat den Start in den neuen Monat verpatzt: So negativ ist er zuvor seit 1960 noch nie in einen Mai gestartet. Bereits am letzten Handelstag im April ging er mit deutlichen Abschlägen aus dem Handel. Der Artikel geht aus technischer Sicht der Frage nach, ob sich hier eine zweite Korrekturwelle anbahnt - oder die letzten Tage eher gelassen betrachtet werden können.Ein schwacher Mai-Auftakt könnte mehr als andere Handelstage indikativ für die kommenden Wochen und Monate sein: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...