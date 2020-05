HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Kion von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 59 auf 55 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie habe sich nach dem jüngsten Kursverfall verbessert und biete langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Investmentchance, begründete Analyst Philippe Lorrain sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebit) des Gabelstapler-Herstellers im laufenden Jahr seien aber noch zu hoch und dürften sinken. Die Konsensschätzungen für das Ebit im Jahr 2022 hingegen erschienen zu niedrig. So dürfte die Corona-Krise den Trend der Lagerautomatisierung stärken./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000KGX8881

KION-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de