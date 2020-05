Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum erzielt im COVID-19-Umfeld starken Auftragseingang und stabilen Umsatz im ersten Quartal 2020DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum erzielt im COVID-19-Umfeld starken Auftragseingang und stabilen Umsatz im ersten Quartal 202005.05.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMELDUNGPfeiffer Vacuum erzielt im COVID-19-Umfeld starken Auftragseingang und stabilen Umsatz im ersten Quartal 2020- Umsatz mit 153,3 Mio. Euro unverändert gegenüber dem Vorjahr- Betriebsergebnis (EBIT) von 12,8 Mio. Euro und EBIT-Marge von 8,4 %- Auftragseingang bei 172,9 Mio. Euro 16,2 % über dem VorjahrAßlar, 5. Mai 2020. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2020 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von 153,3 Mio. Euro, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 12,8 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 8,4 %. Der Auftragseingang erhöhte sich deutlich auf 172,9 Mio. Euro.Im Vergleich zum Vorjahr war der Umsatz von Pfeiffer Vacuum im ersten Quartal 2020 praktisch unverändert (Q1 2019:153,7 Mio. Euro), was insbesondere auf die starke Entwicklung im Halbleitermarkt und auch auf das Wachstum im Marktsegment Forschung und Entwicklung zurückzuführen ist. Demgegenüber standen jedoch Umsatzeinbußen in den Marktsegmenten Beschichtung, Industrie und Analytik. Der Umsatz im Halbleiter- und Beschichtungsmarkt stieg um 4,7 % auf 78,6 Mio. Euro (Q1 2019: 75,1 Mio. Euro), während der Umsatz in den Marktsegmenten Industrie, Analytik und Forschung und Entwicklung einen Rückgang von 5,0 % auf 74,7 Mio. Euro verzeichnete (Q1 2019: 78,6 Mio. Euro).Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 29,4 % zurück (Q1 2019: 18,1 Mio. Euro) und die EBIT-Marge lag bei 8,4 % (Q1 2019: 11,8 %). Der EBIT-Rückgang gegenüber dem Vorjahr ergab sich hauptsächlich aufgrund von Produktivitätsverlusten durch COVID-19 sowie durch eine Veränderung des Produkt- und Marktmix. Darüber hinaus wirkten sich die erhöhten Aufwendungen für den in der Wachstumsstrategie des Unternehmens vorgesehenen Ausbau des Marktanteils sowie die Verbesserung der EBIT-Marge auf 20 % bis 2025 negativ auf die operative Entwicklung aus.Die Book-to-Bill Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, war sehr stark und lag im ersten Quartal bei 1,13. Zum Ende des ersten Quartals verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 130,3 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 6,9 % gegenüber dem Vorjahresniveau (31. März 2019: 140,0 Mio. Euro), und einem Anstieg von 17,7 % im Vergleich zum Jahresende 2019 (31. Dezember 2019: 110.7 Mio. Euro)."Unsere oberste Priorität im COVID-19-Umfeld ist nach wie vor die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und der Allgemeinheit sowie die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden", so Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Die Hochvakuumindustrie ist robust und wir beliefern wachstumsstarke Märkte. Um durch das anspruchsvolle, sich schnell ändernde Umfeld zu navigieren, dessen Auswirkungen bereits in einigen von uns bedienten Märkten zu spüren sind, müssen wir wachsam und agil bleiben. Ich bin stolz darauf, dass es bisher keine nennenswerten Störungen bei den Lieferungen an unsere Kunden gegeben hat."Nathalie Benedikt, CFO, kommentiert dies wie folgt: "Pfeiffer Vacuum spürt die Auswirkungen von COVID-19, ist aber jedoch weniger stark betroffen als viele andere Industrien und finanziell stark aufgestellt. Im aktuellen Umfeld handeln wir mit Bedacht und bleiben flexibel, um bei Bedarf Anpassungen vornehmen zu können. Wir verfolgen weiterhin konsequent den Weg zur Umsetzung unserer Strategie, Marktanteile zu gewinnen und die EBIT-Marge zu verbessern."Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:Q1/2020 Q1/2019 VeränderungUmsatz 153,3 Mio. Euro 153,7 Mio. Euro -0,3 % EBIT 12,8 Mio. Euro 18,1 Mio. Euro -29,4 % Nettoergebnis 8,9 Mio. Euro 12,9 Mio. Euro - 31,3 % Ergebnis je Aktie 0,90 Euro 1,31 Euro - 31,3 % Auftragseingang 172,9 Mio. Euro 148,8 Mio. Euro 16,2 % Auftragsbestand 130,3 Mio. Euro 140,0 Mio. Euro - 6,9 % Das Bruttoergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 53,3 Mio. Euro (Q1 2019: 55,7 Mio. Euro). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf negative Skaleneffekte im Zusammenhang mit dem Produkt- und Marktmix sowie Auswirkungen auf die Produktivität bedingt durch die COVID-19-Maßnahmen zurückzuführen.Das Ergebnis nach Steuern ging auf 8,9 Mio. Euro zurück (Q1 2019: 12,9 Mio. Euro), was einem Ergebnis je Aktie von 0,90 Euro entspricht (Q1 2019: 1,31 Euro).In der regionalen Umsatzaufteilung, die den Umsatz entsprechend der Standorte der Kunden in den betreffenden Regionen beschreibt, trug der amerikanische Kontinent, im Wesentlichen resultierend aus dem Vertrieb an unsere Halbleiterkunden, zu einem Umsatzanstieg von 10,5 % auf 44,4 Mio. Euro bei (Q1 2019: 40,2 Mio. Euro). In Europa kam es zu einem Rückgang von 1,1 % auf 58,0 Mio. Euro (Q1 2019: 58,6 Mio. Euro). Der Umsatz in Asien ging um 7,2 % auf 50,9 Mio. Euro zurück (Q1 2019: 54,9 Mio. Euro), was auf die Marktbedingungen im Beschichtungsmarkt zurückzuführen ist.Bilanz und Cash-Flow Die Bilanzsumme am Ende des ersten Quartals 2020 betrug 667.0 Mio. EUR und lag damit leicht höher als Ende 2019 (31. Dezember 2019: 660,0 Mio. EUR). Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich auf 104,7 Mio. EUR, und das Unternehmen ist hinsichtlich der Finanzverbindlichkeiten auf Nettobasis schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote lag bei 60,3 %, leicht gestiegen gegenüber dem Jahresende 2019 (31. Dezember 2019: 59,6%).Ausblick Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft und damit auf einige unsere Märkte kann Pfeiffer Vacuum keine verlässliche Prognose treffen. Bedeutende Halbleiterkunden halten derzeit unverändert an ihrer Expansion fest und Aufträge im Marktsegment Analytik, das den Kampf gegen COVID-19 unterstützt, sind stark. Die wirtschaftliche Aktivität in anderen bedienten Märkten ging zurück. Das Unternehmen erwartet, dass die Marktbedingungen und die Weltwirtschaft Druck auf die Ertragslage ausüben werden.Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.deÜber Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.Weitere Informationen finden Sie unter group.pfeiffer-vacuum.comKonzern-Gewinnund Verlustrechnung (nicht auditiert)Drei Monate per 31. März 2020 2019 in TEUR in TEUR Umsatzerlöse 153.328 153.733 Umsatzkosten -100.056 -98.064 Bruttoergebnis 53.272 55.669Vertriebsund Marketingkosten -18.033 -18.047 Verwaltungsund allgemeine Kosten -15.318 -13.200 Forschungsund Entwicklungskosten -7.699 -7.511 Sonstige betriebliche Erträge 2.721 2.178 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.126 -946 Betriebsergebnis 12.817 18.143Finanzaufwendungen -231 -222 Finanzerträge 39 36 Ergebnis vor Steuern 12.625 17.957Steuern vom Einkommen und Ertrag -3.770 -5.064Ergebnis nach Steuern 8.855 12.893Ergebnis je Aktie (in EUR): Unverwässert 0,90 1,31 Verwässert 0,90 1,31Konzernbilanz (nicht auditiert)31.03.2020 31.12.2019 in TEUR in TEUR AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte 113.474 112.244 Sachanlagen 155.577 154.701 Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien 394 400 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 3.978 4.031 Sonstige Vermögenswerte 1.080 2.034 Latente Steueransprüche 27.539 27.377 Langfristige Vermögenswerte 302.042 300.787Vorräte 134.658 128.484 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 91.661 87.867 Vertragsvermögenswerte 2.866 2.860 Ertragsteuerforderungen 9.662 9.962 Geleistete Anzahlungen 6.595 4.308 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.831 3.161 Sonstige Forderungen 12.065 10.166 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 104.652 111.980 Kurzfristige Vermögenswerte 364.990 358.788Summe der Aktiva 667.032 659.575PASSIVA Gezeichnetes Kapital 25.261 25.261 Kapitalrücklage 96.245 96.245 Gewinnrücklagen 313.407 304.552 Sonstige Eigenkapitalbestandteile -32.430 -32.613 Eigenkapital der Aktionäre der Pfeiffer 402.483 393.445 Vacuum Technology AGFinanzielle Verbindlichkeiten 69.275 69.729 Pensionsrückstellungen 65.005 64.103 Latente Steuerschulden 4.663 5.041 Vertragsverbindlichkeiten 666 584 Langfristige Schulden 139.609 139.457Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 41.183 41.137 Leistungen Vertragsverbindlichkeiten 11.303 12.259 Sonstige Verbindlichkeiten 24.993 23.406 Rückstellungen 37.959 38.735 Ertragsteuerschulden 5.947 7.248 Finanzielle Verbindlichkeiten 3.555 3.888 Kurzfristige Schulden 124.940 126.673Summe der Passiva 667.032 659.575Konzern-Cash-Flow Rechnung (nicht auditiert)Drei Monate per 31. März 2020 2019 in TEUR in TEUR Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit: Ergebnis nach Steuern 8.855 12.893 Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und 6.801 5.650 immaterielle Vermögenswerte Sonstige nicht zahlungswirksame 868 1.146 Aufwendungen und Erträge Veränderungen der Bilanzpositionen: Vorräte -7.221 -15.959 Forderungen und sonstige Aktiva -6.841 9.654 Rückstellungen, einschließlich -1.063 -3.371 Pensionsrückstellungen, und Steuerschulden Verbindlichkeiten, erhaltene Anzahlungen 886 -1.868 Mittelzufluss aus der laufenden 2.285 8.145 GeschäftstätigkeitCash-Flow aus Investitionstätigkeit: Auszahlungen für Investitionen in -7.585 -5.608 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Verkauf von 109 35 Sachanlagen Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -7.476 -5.573Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1.298 -1.033 Aufnahme von finanziellen Schulden - 163 Rückzahlung von finanziellen Schulden -120 - Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -1.418 -870Wechselkursbedingte Veränderung der -719 142 Zahlungsmittel und ZahlungsmitteläquivalenteVeränderung des Bestandes an -7.328 1.844 Zahlungsmitteln und ZahlungsmitteläquivalentenZahlungsmittel und 111.980 108.380 Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der PeriodeZahlungsmittel und 104.652 110.224 Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode05.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland