FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.119 EUR

ICQ XFRA SE0001200015 INVISIO COMMUNIC. AB SK 1 0.078 EUR

3UA XFRA SE0012323715 KARNOV GROUP AB 0.041 EUR

