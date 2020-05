FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4UW6 HCOB MZC 15 14/24 0.001 %XFRA DE000HSH4Y53 HCOB IZ 2 15/25 0.001 %XFRA DE000A169ND0 LUANA ENERGY 16/281N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.508 EURWF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.256 EURS9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.320 EURAI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.155 EURN1O XFRA US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 2.127 EURNHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.174 EURLDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.169 EURKBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.082 EURINL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.302 EURFE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.142 EURFE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.357 EURETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.851 EUR91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.183 EURAFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.009 EURA6C XFRA SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 0.006 EUREKQ XFRA SG1B09007736 ELEC + ELTEK INTL SD-,80 0.037 EURBNF XFRA SE0000862997 BILLERUDKORSNAES SK 12,50 0.396 EURG7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.018 EURLET XFRA FR0000065484 LECTRA S.A. INH. EO 1 0.400 EURM6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.420 EURSNDB XFRA US80687P1066 SCHNEIDER ELECTR.ADR/1/5 0.506 EURFPE3 XFRA DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0.970 EURFPE XFRA DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. 0.960 EURCUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.282 EURVJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 0.860 EURMYM XFRA AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 3.200 EURLGU XFRA AU0000005159 JUPITER MINES LTD 0.004 EURP7T XFRA ID1000123904 B.PEMBA.DAE.J.TIM. RP 250 0.003 EURS0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.058 EUR68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.201 EURKJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 0.055 EUR47Y XFRA US9234511080 VERITEX HLDGS INC. DL-,01 0.155 EUR