FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.05.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.05.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N.
NHY XFRA AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.
F1S XFRA AU000000OAR8 OAKDALE RES
M11 XFRA AU000000FGR3 FIRST GRAPHENE LTD.
0AY XFRA CA85570W1005 STARS GRP INC., THE
2Q3 XFRA US45782F1057 INNOVATE BIOPHARM.DL-,001
KT0U XFRA SE0012455525 NETENT AB B
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N.
NHY XFRA AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.
F1S XFRA AU000000OAR8 OAKDALE RES
M11 XFRA AU000000FGR3 FIRST GRAPHENE LTD.
0AY XFRA CA85570W1005 STARS GRP INC., THE
2Q3 XFRA US45782F1057 INNOVATE BIOPHARM.DL-,001
KT0U XFRA SE0012455525 NETENT AB B
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