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FIRST GRAPHENE
FIRST GRAPHENE LIMITED Chart 1 Jahr
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FIRST GRAPHENE LIMITED0,074-5,73 %
INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS INC0,476-24,44 %
LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED0,020-41,79 %
NETENT AB2,984+1,98 %
OAKDALE RESOURCES LIMITED0,0010,00 %
SINGAPORE AIRLINES LIMITED3,840-3,52 %
STARS GROUP INC24,800-3,12 %