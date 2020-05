Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Reinach (pta008/05.05.2020/07:30) - Aluflexpack AG ("Aluflexpack", "AFP", "Gruppe"), ein führender europäischer Hersteller von qualitativ hochwertigen Verpackungslösungen, startet mit einem erfolgreichen ersten Quartal in das Geschäftsjahr 2020. Der Nettoumsatz betrug in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 EUR 55,5 Millionen. Dies entspricht einer organischen Steigerung von +9,7% gegenüber der Vorjahresperiode (EUR 50,6 Millionen). Das Wachstum wurde insbesondere vom Geschäft in den Endmärkten Kaffee/Tee, Milchprodukte, Tiernahrung und Pharma gestützt.



Die Ausbreitung der COVID-19-Krankheit hatte bisher keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf das Geschäft der Gruppe. Dies ist auf gutes Management des operativen Betriebs sowie eine hohe Arbeitsmoral und strikte Einhaltung der Schutzmaßnahmen unter AFP-Mitarbeitern zurückzuführen. Darüber hinaus blieb die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Verpackungen in den Endmärkten des Unternehmens trotz des volatilen Umfelds auf einem soliden Niveau.



"Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat oberste Priorität. Daher freut es uns, dass beschlossene Schutzmaßnahmen von allen diszipliniert umgesetzt worden sind und wir keine Krankheitsfälle in unseren Betrieben hatten. Genau wie vor der COVID-19-Pandemie tun wir unser Möglichstes, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Über den gesamten Zeitraum hinweg gelang es uns, Produktions- und Lieferketten für unsere Kunden aufrechtzuerhalten, wodurch letztendlich auch die Versorgung der Endverbraucher mit Lebens- und Arzneimittel gesichert werden konnte. Die Stabilität unserer Organisation, eine hohe Nachfrage nach bestehenden Produkten und eine vielversprechende Pipeline an neuen Produkten stimmen uns zuversichtlich, was die weitere Entwicklung des Geschäfts im aktuellen Jahr anbelangt", sagt Igor Arbanas, CEO von Aluflexpack.



Angesichts des aktuellen Marktumfelds und des attraktiven Portfolios an bestehenden und neuen Produkten bestätigt die Gruppe den im März 2020 gegebenen Ausblick: Die Konzernleitung erwartet einen Nettoumsatz zwischen 220 und 230 Millionen Euro und ein EBITDA bereinigt um Sondereffekte in einer Spanne von 32-35 Mio. EUR.



Über die Aluflexpack AG:



Die Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee/Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt neben einem Produktionsstandort in der Schweiz, Frankreich und der Türkei auch über vier Produktionsstandorte in Kroatien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2019 auf ca. 1.215 Mitarbeiter. www.aluflexpack.com



Some of the information contained in this press release may be forward-looking statements, Aluflexpack AG cautions that such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors, Aluflexpack AG undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.



