Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat ist denkbar schlecht in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX geriet von Beginn an massiv unter Druck und konnte sich daraus nicht mehr befreien. Am Ende lag er bei 10.467 Punkten. Das ist ein Minus von rund 3,6 Prozent. Die Marktidee ist diesmal der Dow Jones.