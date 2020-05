Pro BoutiquenFonds GmbH: Kooperation mit Stratton Street Capital LLPDGAP-News: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Fonds Pro BoutiquenFonds GmbH: Kooperation mit Stratton Street Capital LLP05.05.2020 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DGAP-Meldung: Kooperation PBF - Stratton StreetPBF: Kooperation mit Stratton Street Capital LLPDie Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) hat ihre erste Kooperation mit einem britischen Assetmanager vereinbart. Der in London ansässige Spezialist für globale bzw. Emerging Markets Anleihen Stratton Street Capital LLP nutzt die PBF ab sofort, um stärker im deutschen Markt wahrgenommen zu werden. "Wir freuen uns, mit Stratton Street einen renommierten englischen Assetmanager mit einer unverwechselbaren Anlagestrategie unterstützen zu können.", erläutert Sven Hoppenhöft, Geschäftsführer der PBF. "Klare Alleinstellungsmerkmale sind uns wichtig, um die Vorteile von Boutiquenfonds einem breiten Anlegerkreis deutlich zu machen."Stratton Street, das seit 2019 zur Anath Capital Group gehörende Unternehmen, verfolgt einen unkonventionellen, "non-constrained" Investment Ansatz wonach das Universum der Emittenten nach "Schuldnern" und "Gläubigern" und nicht nach Emerging bzw. Developed Markets unterteilt wird. Ausgesucht werden bonitätsstarke Staats-, Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen aus den so ermittelten "Wealthy Nations", um ein konzentriertes, aber dennoch risikooptimiertes Portfolio zu erstellen. Die identifizierten unterbewerteten Anleihen stammen vorwiegend aus dem Investment-Grade Bereich und verfügen dennoch über ein hohes Wertsteigerungspotential. Die regionale Ausrichtung des seit Jahren sehr erfolgreichen Konzepts ist einzigartig.Stratton Street verwaltet derzeit 1,1 Mrd. USD für mehrheitlich institutionelle Anleger. In Deutschland sind Stratton Street's Strategien in drei UCITS Fonds erhältlich. Vertrieblich unterstützt wird der britische Assetmanager von der auf den institutionellen Fondsvertrieb fokussierten Natango Invest mit der Geschäftsführerin Alexandra von Kalnein.Aus der künftigen Zusammenarbeit mit der PBF sollen sich zusätzliche Impulse ergeben, insbesondere auch ein größerer Bekanntheitsgrad bei den deutschen unabhängigen Vermögensverwaltern und weiteren Fondsboutiquen-affinen B2B-Investoren.05.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1035533 05.05.2020