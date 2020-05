Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat die überwiegenden Bestandteile der Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, macht aber nun coronabedingt kleine Abstriche bei den Erwartungen an das organische Mietwachstum.

In der Präsentation für Analysten prognostiziert der Bochumer DAX-Konzern nun ein organisches Plus von 3,3 bis 3,8 Prozent beim Mietwachstum für 2020, zuvor hatte der Wohnimmobilienkonzern hier ein organisches Plus von 3,5 bis 4,0 Prozent angepeilt. Unverändert bleibt die Zielgröße für die Mieteinnahmen bei 2,3 Milliarden Euro. Gründe für die Senkung um 20 Basispunkte seien die coronabedingt niedrigere Fluktuation sowie der verzögerte Abschluss bei manchen Investitionsprojekten, teilte Vonovia in der Analystenpräsentation mit.

Die Reduktion sei "nicht cash-wirksam", so CEO Rolf Buch in der Telefonkonferenz mit Journalisten.

Alle anderen Bestandteile der Prognose bestätigte Vonovia.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.