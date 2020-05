Die Bundesregierung will in einem Autogipfel entscheiden, wie die Autoprämie gestaltet werden soll, die für eine Ankurbelung der Autoindustrie sorgt. Ökonomisch kann man dies nicht bestreiten, doch es kommt auf die Details an. Alle Autoaktien waren gestern die Verlierer, mal sehen wie es heute läuft. Es wird indikativ!



