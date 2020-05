Eine Kurserholung im späten US-Handel und positive Vorgaben aus Hongkong - die Börsen in Festlandchina und Japan haben geschlossen - treiben den DAX am Dienstag etwas kräftiger in die Höhe. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 10.620 Zählern 1,4 Prozent fester. Unter den Anlegern macht sich verhaltene Hoffnung hinsichtlich einer weltweiten Lockerung der Pandemiemaßnahmen breit. Der drohende Handelsstreit zwischen China und den USA tritt in diesem Umfeld zunächst in den Hintergrund. Alle aktuellen ...

