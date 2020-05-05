Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 05.05.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien
Diese Goldfirma ist auf dem Weg zur Nr. 1 in Down Under!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0MWX3 ISIN: AU000000AXE7 Ticker-Symbol: 38A 
Tradegate
05.05.20
09:06 Uhr
0,228 Euro
+0,126
+123,53 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
ARCHER MATERIALS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ARCHER MATERIALS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2100,25210:07
0,2200,24610:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARCHER MATERIALS
ARCHER MATERIALS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCHER MATERIALS LIMITED0,228+123,53 %