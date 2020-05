NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abbau von Fremdkapital und die Verlängerung von Kreditlaufzeiten dürften bestehende Sorgen über die Fremdkapitalisierung mildern, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die neuen Jahresziele kürzte der Experte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) für das laufende und das kommende Jahr um 40, beziehungsweise 8 Prozent./kro/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 13:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken