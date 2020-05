ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Um die erwarteten Belastungen aus der Corona-Krise angemessener zu berücksichtigen, habe er seine Gewinnprognosen für den Pharmakonzern der Jahre 2020 bis 2022 leicht reduziert, schrieb Analyst Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich sei die Aktie der Darmstädter derzeit erheblich unterbewertet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

MERCK KGAA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de